Buen ambiente tras el empate en un entrenamiento sin Mikel Merino

Los futbolistas españoles se ejercitaron en la Baylor Schoool de Chattanooga, su campo base durante la fase de grupos del torneo, y comenzaron el trabajo más serios que en días previos, pero, poco a poco, el buen ambiente, las bromas y las risas entre los jugadores se fueron apoderando del ambiente.

El entrenamiento comenzó con un calentamiento suave y dos rondos para coger ritmo antes de trabajar en porterías de dimensiones reducidas en una sesión sin alta exigencia para los titulares el lunes ante Cabo Verde.

Ese trabajo para afinar la puntería será importante durante la semana antes de afrontar el segundo partido frente a Arabia Saudí, tras no poder marcar ante Cabo Verde a pesar de hacer 27 disparos, siete de ellos a portería.

Luis de la Fuente contó con 25 de los 26 convocados, ya que, según pudo saber EFE, Mikel Merino no salió al césped junto al resto de sus compañeros porque el cuerpo técnico de la selección española quiere gestionar sus cargas de trabajo para evitar riesgos.

Tras disputar los últimos 20 minutos del partido, su segundo oficial desde el 24 de mayo, cuando jugó 28 al volver de una lesión en un pie que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses, el centrocampista llevó a cabo un entrenamiento individualizado en el gimnasio y trabajo de recuperación con los fisioterapeutas.