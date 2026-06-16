Havertz sí es un goleador en Alemania

En contraposición a todos esos datos a nivel de clubes, a los que añade los 46 tantos en 150 encuentros en su equipo original, el Bayer Leverkusen, cuando juega con ‘Die Mannschaft’ se revela como mucho más goleador: 24 tantos en 59 duelos como internacional, los últimos dos en el inicio del Mundial 2026 con Curazao, y una media de un gol cada 2,45 partidos, superior a su carrera fuera de la selección.

No hay comparación ni con el Arsenal, con una media de un gol cada 3,08 partidos; ni con el Chelsea, cuando, entre 2020 y 2023, traspasado allí por cien millones de euros desde el Bay Arena de Leverkusen, promedió un gol cada 4,34 duelos; ni con el club alemán, con el que alcanzó una media de 3,26, antes de ser vendido a la ‘Premier’.

En el Arsenal desde 2023, a cambio de 75 millones de euros, y goleador en la última final de la Liga de Campeones perdida contra el París Saint-Germain (también marcó en la final que sí ganó con el Chelsea al Manchester City en 2021), Alemania multiplica su capacidad goleadora, desde su debut el 9 de septiembre de 2018 en un amistoso ante Perú. El principio de todo.

Tenía tan solo 19 años cuando reemplazó a Timo Werner e inició su recorrido como internacional germano absoluto. Ya es el vigésimo máximo anotador de la historia. Y su promedio esta cercano a grandes goleadores de la selección como Jurgen Klinsmann (2,29), Miroslav Klose (2,43), su máximo goleador con 71 aciertos en 137 encuentros, o Mario Gómez, con 2,51. Queda lejos de Gerd Müller, con 0,91, porque logró 68 goles en 62 partidos.

Mermado por las lesiones durante esta temporada, Havertz ha entrado con fuerza en el Mundial 2026. Entre los amistosos de preparación y la puesta en escena ante Curazao, ha marcado tres goles y ha dado una asistencia. En los últimos 19 compromisos con la selección alemana, el jugador nacido en Aachen, al oeste de Alemania, a unos 80 kilómetros de Leverkusen, ha anotado 11 goles, pero no solo eso, sino que ha añadido 4 asistencias.

Porque Havertz también destaca en eso. En sus 59 duelos con la selección ha dado 18 pases decisivos. Sumados a sus tantos como definidor, arroja una contribución de 42 goles.

“Tuve la suerte de llevarlo a Leverkusen a los 12 años. Ha evolucionado increíblemente, no solo como futbolista, sino también como persona. Vimos la final juntos y, por supuesto, cruzamos los dedos por él. Sinceramente, me alegré de que no jugara la prórroga, porque teníamos un poco de miedo de que se lesionara”, valoró Rudi Völler, director deportivo actual de la selección de Alemania.

La confianza de Nagelsmann en Havertz es absoluta. No solo ha empezado el Mundial desde la alineación titular, sino que también lo eligió en el once tipo con el que contó en la última Eurocopa de 2024. Jugó los cinco encuentros desde el principio. Marcó dos goles.