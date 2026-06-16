Los clubes con jugadores mundialistas recibirán los pagos de FIFA antes de final de 2026

El Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en consonancia con el nuevo memorando de acuerdo suscrito con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), establece que los que cedieron jugadores para la clasificación recibirán 2.362$ por jugador y por partido y que las ayudas mínimas previstas por jugador y día para los de la fase final sean de 5.000$.

La circular remitida por la FIFA a sus federaciones señala que las cantidades exactas por día se calcularán cuando concluya la fase final, de acuerdo a la participación real de los jugadores.

Ante los participantes en la fase final, precisa que sólo podrán acogerse a los pagos los clubes en los que estuvieran inscritos los jugadores en cuestión durante el periodo de liberación correspondiente y que no será posible que más de un club se beneficie de la participación de un jugador en la fase final.

Incluye además tres disposición referidas a jugadores sustitutos, aquellos que sean traspasados o cedidos o que finalicen su contrato con el club durante la disputa del Mundial.

Respecto a los primeros incluye a todos los jugadores que participen como sustitutos además de los jugadores a los que sustituyan. Podrán participar en el programa los clubes en los que estén inscritos los jugadores sustitutos y los jugadores incluidos inicialmente en la lista definitiva.

Si un jugador se inscribe en un nuevo club durante el periodo de liberación, los beneficios a él asociados se dividirán de forma proporcional entre el antiguo y el nuevo club, en función de las respectivas fechas de inscripción.

Si durante el actual periodo de liberación vence el contrato de un jugador que participa en la fase final, el jugador se convertirá en agente libre y el club anterior podrá participar en el programa hasta la fecha de vencimiento del contrato.

Respecto a los participantes en la fase de clasificación sólo se tendrán en cuenta los jugadores que figuren en la lista de convocados (once jugadores y un máximo de doce suplentes) y no se concederán ayudas por los jugadores que no estén inscritos en un club.

El Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA, que por primera vez incluye contribuciones para los jugadores que participaron en la fase preliminar, ha aumentado un 70 % la cantidad respecto al Mundial jugado en Catar 2022.

Del total de 355 millones$, establece una cantidad de 100 millones$ para los que cedieron futbolistas para la fase de clasificación y otra de 250 millones$ para los que participan hasta el 19 de julio en la fase final.

Los 5 millones de dólares restantes se asignarán, tras la deducción de los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa, para beneficio del fútbol de clubes en función de un acuerdo alcanzado entre la FIFA y la EFC.

Al igual que en las anteriores ediciones del programa, los importes adeudados a los clubes que tengan derecho a ellos se transferirán a la cuenta bancaria de la federación correspondiente en bruto, con sujeción a los impuestos pertinentes.

A continuación, las federaciones miembro correspondientes deberán redistribuir dichos importes a sus clubes con arreglo al desglose detallado que facilitará la FIFA.

Los clubes recibirán los importes íntegros, sin compensaciones y en bruto, sujetos a la deducción de los impuestos pertinentes. La redistribución se deberá llevar a cabo inmediatamente, sin demora injustificada.

Los importes que se pagarán en virtud del programa están destinados exclusivamente a los clubes, no a las federaciones miembro ni a los jugadores que hayan liberado, que no tendrán derecho alguno.