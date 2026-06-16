Por primera vez desde 1958 cuatro partidos mundialistas terminaron en empate el mismo día

A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).

Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2).

Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4.

En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0)