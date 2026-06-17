Argentina registra su segundo mejor debut en mundiales, otra vez en Estados Unidos

El triplete de Lionel Messi ante el seleccionado africano trazó un inesperado paralelismo con la última vez que una Copa del Mundo fue organizada en tierra estadounidense, ya que el 21 de junio de 1994 en la ciudad de Boston Argentina logró una victoria holgada en su debut por el grupo D.

Aquel día también hubo un triplete, en ese caso de los pies de Batistuta, que hasta la explosión de Messi era el mayor goleador de la selección sudamericana.

Ese partido es recordado por haber incluido el último gol de Maradona con Argentina: una jugada exquisita de toques de primera entre el 'Diez', Fernando Redondo y Claudio Caniggia, hasta que en la medialuna del área el astro encontró el hueco para que su zurda clave el balón en un ángulo de la portería de Antonis Minou, que ni siquiera llegó a arrojarse.

El festejo de Maradona, gritando con pasión furiosa su tanto ante una de las cámaras de televisión, quedó empañado apenas días después, cuando tras triunfo ante Nigeria por la segunda fecha, un control antidopaje dictaminó que el ídolo había consumido una sustancia prohibida por el reglamento y fue inmediatamente suspendido.

Fue en aquellas circunstancias cuando Maradona, que tenía 33 años y disputaba su cuarto Mundial, acuñó una de sus más célebres frases: "Me cortaron las piernas".

Ya sin su principal figura, Argentina cayó en el tercer partido del grupo ante Bulgaria, quedó tercera en su grupo y luego fue eliminada por Rumanía en octavos de final.

En el historial de debuts mundialistas, Argentina pocas veces disfrutó la holgura de los resultados de este martes o de aquel duelo ante Grecia hace 32 años.

En Uruguay 1930 ganó 1-0 ante Francia, pero debió esperar hasta Chile 1962, cuando venció por la mínima a Bulgaria, para volver a festejar en un primer partido.

Hubo victorias en Inglaterra 1966 (2-1 a España), Argentina 1978 (2-1 a Hungría), México 1986 (3-1 a Corea del Sur), Francia 1998 (1-0 a Japón), Corea y Japón 2002 (1-0 a Nigeria), Alemania 2006 (2-1 a Costa de Marfil), Sudáfrica 2010 (1-0 a Nigeria) y Brasil 2014 (2-1 sobre Bosnia y Herzegovina).

Los últimos dos debuts mundialistas habían traído dolores de cabeza a la Albiceleste: empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018 y derrota por 2-1 ante Arabia Saudí en Catar 2022.

Previo a este martes, Messi había marcado ya en los debuts de 2014 y 2022, y con los tres goles ante Argelia se convirtió en el mayor goleador de la historia mundialista junto al alemán Miroslav Klose con 16 tantos y alcanzó los 200 partidos con la celeste y blanca.