Canadá busca ante Catar su primera victoria mundialista con la duda de Alphonso Davies

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Catar 2022.

Ahora, con todos los equipos del grupo igualados con un punto y el mismo balance de goles, el margen de error se estrecha.

La gran incógnita sigue siendo Alphonso Davies. El capitán canadiense se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa en proceso de recuperación.

El martes participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense de fútbol, Canada Soccer, mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar y recordó que todavía no ha entrenado con normalidad con el grupo.

Sin Davies, el foco ofensivo recae sobre Jonathan David. Máximo goleador histórico de Canadá, el delantero atraviesa una sequía incómoda y fue sustituido en el minuto 61 ante Bosnia, una decisión poco habitual para un futbolista clave en el plan de Marsch.

Aun así, sus compañeros han cerrado filas en torno a él. Niko Sigur y Ali Ahmed insistieron esta semana en que no existe preocupación interna y que el atacante volverá a marcar.

Catar, por su parte, llega reforzado tras sorprender a Suiza con un empate 1-1 en Santa Clara. El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui resistió el dominio suizo durante buena parte del partido y encontró el premio en el tiempo añadido, en una acción culminada por Boualem Khoukhi y contabilizada oficialmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim.

Ese punto ya mejora la participación catarí de 2022, cuando perdió sus tres encuentros como anfitrión.

El precedente más cercano entre ambos equipos favorece a Canadá, que venció 2-0 a Catar en Viena en septiembre de 2022, con goles de Larin y David. Pero aquel amistoso queda lejos para dos selecciones que han cambiado de ciclo, técnico y contexto competitivo.

Canadá espera un ambiente plenamente favorable en Vancouver, ciudad clave en el desarrollo futbolístico de Davies y sede donde, si gana el grupo, podría disputar también sus dos primeras eliminatorias.

Catar, menos presionado, intentará repetir la fórmula que le permitió frustrar a Suiza: orden, paciencia y eficacia en el área rival.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Cyle Larin; Jonathan David. Seleccionador: Jesse Marsch.

Catar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Homam Ahmed; Assim Madibo, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Akram Afif y Yusuf Abdurisag. Seleccionador: Julen Lopetegui.