El debut de EE.UU. en el Mundial, el partido de fútbol más visto de siempre en el país

En total, 27.5 millones de telespectadores estadounidenses siguieron la victoria de Estados Unidos contra Paraguay.

"Estas cifras lo dicen todo sobre lo que este torneo significa para estos países, para este continente y para todo el mundo. Sin embargo, no se trata solo de números: se trata de millones de personas de todos los rincones del planeta que se unen a través del fútbol. La atmósfera, la energía y la pasión que siento en estos países anfitriones es algo increíblemente especial", escribió el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta de Instagram.

"Los aficionados en los estadios llenos, quienes lo ven desde casa y quienes celebran en las calles forman parte de algo único", añadió.

La FIFA informó, además, de que una audiencia media de 23,4 millones de espectadores convirtió el partido inaugural de México en el Mundial en el encuentro del Tri más visto del siglo XXI en el país.