Enrique Cerezo: "Sí, llegó la oferta de Florentino por Julián Alvarez"

Asimismo, el mandatario rojiblanco recordó que cualquier club que quiera hacerse con los servicios del delantero, al que de manera involuntaria rebautizó como "Julián López", deberá abonar su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, tal y como reiteró a los medios de comunicación en el marco del espacio de encuentros sobre la industria del deporte Sports Summit Madrid, celebrado en el recinto IFEMA de la capital española.

"Sí, llegó la oferta del Real Madrid, de Florentino, y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián es jugador del Atlético de Madrid. El que lo quiera, que venga y vea el contrato; si le interesa, se lo llevará, y si no, no se lo llevará", aseveró Cerezo.

El Real Madrid ofertó 150 millones de euros por los derechos federativos del argentino, una 'promesa electoral' de Florentino Pérez, pero fueron rechazados por el Atlético de Madrid, que se remitió a su cláusula de rescisión.

Pese a las especulaciones que existen alrededor del futuro de Alvarez, ante un posible interés también del Barça en contratar sus servicios, el presidente rojiblanco se mostró firme y recalcó que todo aquel que desee el traspaso deberá pagar los 500 millones fijados en su contrato.

"Parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis como está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid. El que quiera que venga y vea el contrato", advirtió.

"Nosotros no tenemos constancia. Tenemos un contrato con el jugador. Si alguien le quiere que venga y le enseñaremos el contrato. Si no les interesa se marchará", agregó sobre el delantero que se encuentra actualmente con la selección de su país disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.