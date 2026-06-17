McGinn: "No queremos revivir la decepción de la pasada Eurocopa"

El empate entre Marruecos y Brasil propició que el conjunto de Steve Clarke acabara la primera jornada en lo alto del cuarteto. Sin embargo, Escocia tiene que completar la primera fase con los duelos más complicados, ante el conjunto africano, semifinalista en el pasado Mundial de Catar 2022, y el combinado de Carlo Ancelotti, pentacampeón y siempre favorito.

Escocia es consciente de lo que tiene en juego y pretende alcanzar por primera vez las eliminatorias en un Mundial. La experiencia de la pasada Eurocopa, cuando fue apeada del torneo en la primera fase, con solo un empate en los tres partidos jugados, es una situación que el equipo no desea repetir.

El cuadro de Steve Clarke huye de la confianza a pesar de la victoria frente a Haití y McGuinn, en esa línea, reconoce que la decepción por el bajo rendimiento en la pasada Eurocopa aún la acusa el plantel, que no quiere revivirlo en este Mundial.

Escocia nunca ha superado la fase de grupos en un Mundial. "En la concentración hay un ambiente de prudencia. Nos quedamos destrozados después de (la Eurocopa de) Alemania 2024. Para los aficionados fue una gran experiencia solo por volver a disfrutar un gran torneo con público, pero para nosotros no fue así", afirmó McGinn.

"Nos fuimos con una sensación de vacío y de si podríamos haber hecho algo más jugando de forma diferente", asume McGuinn.

Escocia, en la pasada Eurocopa, fue goleada por Alemania y derrotada por Hungría. Solo consiguió un punto, por empatar frente a Suiza.

"Hemos tenido tiempo para prepararnos adecuadamente para el Mundial. En eso no hay duda. Hemos tenido todo en cuenta y los jugadores estamos concentrados en hacer lo que tenemos que hacer", dijo McGuinn, que, a pesar del triunfo contra Haití, reconoce que no "hay nada que celebrar aún".