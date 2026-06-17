Fútbol Internacional
17 de junio de 2026 a la - 14:05

Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

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Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027, cuyos partidos de ida se disputarán los días 21 y 22 de julio, y los de vuelta, los días 28 y 29 del mismo mes.

Por EFE

Mjällby AIF (SWE) - Lincoln Red Imps (GIB) o Inter Club d'Escaldes (AND)

Tre Fiori (SMR) o Larne FC (NIR) - Estrella Roja (SRB)

Sabah (AZE) o The New Saints (WAL) - Vardar (MKD) o KuPS Kuopio (FIN)

KÍ Klaksvík (FRO) o Atert Bissen (LUX) - Kauno Žalgiris (LTU) o Drita (KOS)

Ararat Armenia (ARM) o Riga (LVA) - Floriana (MLT) o Shamrock Rovers (IRL)

Borac (BIH) o PFC Le-ki Sofia (BUL)﻿ - ML Vitebsk (BLR) o Universitatea Craiova (ROU)

Omonoia (CYP) - Kairat Almaty (KAZ) o FK Sutjeska-Nikšić (MNE)﻿

Víkingur Reykjavík (ISL) o ETO Győr (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Flora Tallin (EST) o Iberia 1999 Tiflis (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)

Petrocub (MDA) o KF Egnatia (ALB) - Celje (SVN)

Fenerbahçe (TUR) - Górnik Zabrze (POL)

Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian (ESC)