Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

Mjällby AIF (SWE) - Lincoln Red Imps (GIB) o Inter Club d'Escaldes (AND)
Tre Fiori (SMR) o Larne FC (NIR) - Estrella Roja (SRB)
Sabah (AZE) o The New Saints (WAL) - Vardar (MKD) o KuPS Kuopio (FIN)
KÍ Klaksvík (FRO) o Atert Bissen (LUX) - Kauno Žalgiris (LTU) o Drita (KOS)
Ararat Armenia (ARM) o Riga (LVA) - Floriana (MLT) o Shamrock Rovers (IRL)
Borac (BIH) o PFC Le-ki Sofia (BUL) - ML Vitebsk (BLR) o Universitatea Craiova (ROU)
Omonoia (CYP) - Kairat Almaty (KAZ) o FK Sutjeska-Nikšić (MNE)
Víkingur Reykjavík (ISL) o ETO Győr (HUN) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Flora Tallin (EST) o Iberia 1999 Tiflis (GEO) - Slovan Bratislava (SVK)
Petrocub (MDA) o KF Egnatia (ALB) - Celje (SVN)
Fenerbahçe (TUR) - Górnik Zabrze (POL)
Sturm Graz (AUT) - Heart of Midlothian (ESC)