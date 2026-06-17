17 de junio de 2026 a la - 14:05
Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa 2026/2027
Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa 2026/2027, cuyos partidos de ida están programados para el 23 de julio y los de vuelta, para el 30 del mismo mes.
Qarabağ (AZE) o Vestri (ISL) - CSKA Sofía (BUL) o Derry City (IRL)
Twente (NED) - Vojvodina (SRB) o Ferencváros (HUN)
Hajduk Split (CRO) o MŠK Žilina (SVK) - Pafos (CYP)
Sheriff Tiraspol (MDA) o Aluminij (SVN) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Dinamo Kiev (UKR) o Universitatea Cluj (ROU) - PAOK (GRE)