Akliouche: “Messi causó sensación, es una leyenda y sigue impresionando”

“Tenemos la posibilidad, ya sea durante las comidas o en las habitaciones, de intentar ver un poco los partidos. Y sí, evidentemente, Argentina con Messi. Messi causó sensación con sus tres goles. Sabemos que es una leyenda y una figura del fútbol. Sigue impresionando. Es bueno tener todavía a este tipo de jugador en un Mundial”, resaltó.

Ya sobre su equipo, Akliouche valoró que se entiende “muy bien” con Michael Olise, “tanto dentro como fuera del campo”.

“Después, en cuanto a sus cualidades, todos hemos visto este año lo que hizo con el Bayern y lo que hace también con la selección francesa. Tiene muchísimo talento y estamos contentos de tenerlo con nosotros”, añadió.

Y remarcó la conexión entre Olise y Kylian Mbappé: “Son muy buenos futbolistas y, a menudo, cuando muy buenos futbolistas coinciden en un campo, no hace falta mucho tiempo para que haya cierta conexión. Michael ve muy bien el juego y Kylian ataca los espacios con facilidad. Es una conexión natural en este tipo de jugadores. Me alegra que ya en el primer partido hubiera esa bonita química y esperamos que continúe así”.

Como su compañero Malo Gusto, también destacó el encuentro ante Senegal de Dayot Upamecano: “Fue uno de los hombres del partido. Estamos contentos. Vemos que está en forma. Se nota que es un defensa con confianza. Y creo que eso es muy importante para nosotros y para la selección francesa”.

Akliouche está “preparado” para jugar.

“Estoy preparado para cada partido y para cada minuto. Trabajo día a día en los entrenamientos para, cuando tenga la oportunidad, poder darlo todo y, por supuesto, aprovecharla”, aseguró.

“Marcar un gol en un Mundial debe de ser algo mágico, claro, para ti y también para tus allegados. Creo que debe de ser un verdadero orgullo y espero poder marcar si tengo la oportunidad”, abundó.

“Ante todo, es un orgullo estar aquí. Después, evidentemente, somos competidores y queremos estar preparados para cada posibilidad y oportunidad. Debemos aprovecharla. Claro que uno quiere jugar minutos. Pero lo más importante para el grupo y para la plantilla es trabajar, esforzarse y estar preparados, porque todo puede pasar en una competición como el Mundial”, continuó.

No habló de su futuro ni del interés del París Saint-Germain en su fichaje: “Entiendo que salga esta pregunta, pero por ahora, de verdad, estoy centrado en este Mundial. Estoy realmente concentrado en eso. Es la competición más bonita y estoy contento de formar parte de ella. Así que por ahora vamos a mantenernos enfocados en esta competición”.