Christie: "Tenemos la oportunidad de hacer historia"

"Nosotros vamos a lo nuestro. Seguir adelante y dar lo mejor de nosotros. La mentalidad es ir partido a partido. Hemos hecho lo importante ante Haití y ahora podemos hacer historia", dijo el centrocampista del Bournemouth, que puede jugar como titular este viernes.
Christie, suplente ante Haití, reconoció que la preparación estos días ha estado centrada en ver cómo hacer daño al equipo de Marruecos y asume su situación personal dentro de la selección escocesa.
"Asumo cualquier nivel, tenemos un centro del campo repleto de estrellas", señaló, consciente de que un punto sirve a Escocia para estar en los dieciseisavos de final.
El volante del Bournemouth desconoce si jugará de inicio contra Marruecos. "Es difícil saber qué va a hacer el entrenador, pero estoy listo para jugar cuando lo necesite. Tengo mucha fe en él y en lo que ve en mí. Sabe en qué puedo ayudar mejor al equipo", destacó.
"Juegue donde juegue, estaré encantado de aportar mi granito de arena y jugar junto a los compañeros que ya están ahí, en un centro del campo repleto de estrellas; eso me facilita mucho el trabajo", indicó.
Christie reconoce la diferencia enorme entre Haití y Marruecos. "Pero vamos con la confianza de haber ganado ya un partido. Ante equipos tan buenos como Marruecos podemos aprovechar esa confianza", comentó, y asume que Marruecos tendrá el dominio del juego.
"No somos tan ingenuos como para pensar que vamos a dominar la posesión. Pero queremos limitar su dominio y aprovechar las oportunidades cuando podamos para hacerles daño", dijo.