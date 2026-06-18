La opción Ryan Christie

Escocia fue incapaz de acaparar la posesión ante Haití en el primer partido a pesar del triunfo y no controló el juego. Por eso, Clarke medita devolver la titularidad a Christie, que solo jugó el último cuarto de hora en el choque inicial del torneo.

El conjunto escocés asume la necesidad de reforzar la solidez para hacer frente a Marruecos, un rival de gran potencial, semifinalista en el pasado Mundial de Catar y que tuteó a Brasil en la primera jornada.

Christie proporciona más control y energía aunque aporta menos velocidad, pero el hecho de que Clarke deje solo un delantero para apuntalar el centro del campo alimenta las esperanzas del futbolista del Bournemouth, uno de los pesos pesados de la selección escocesa.

Uno de los atacantes que jugó contra Haití puede ser el sacrificado en beneficio de Ryan Chrsitie.

Lawrence Shankland, delantero del Hearts, es el que aparentemente cuenta con más opciones de estar en el banquillo y que sea Che Adams, uno de los futbolistas favoritos de Clarke, el único punta ante Marruecos. No obstante, el poder y el trabajo de Lyndon Dykes, que salió en la segunda parte, es otra variante que ha crecido enteros por la entidad del rival.

Las posibilidades de Escocia pasan por la eficacia de su contraataque. Las dudas de Clarke están en el centro del campo, aunque Scott McTominay, Lewis Ferguson y el autor del gol ante Haití John McGinn tienen su lugar asegurado. Otra cosa es Benn Gannon-Doak, que inesperadamente fue titular contra Haití y que fue sustituido, precisamente, por Christie. Un quinto centrocampista abre la puerta a Kenny McLean o a Findlay Curtis.

El atacante del Ipswich George Hirst, inédito en la primera jornada, puede ser la baza sorpresa de Escocia. Su verticalidad y desequilibrio son una alternativa para las transiciones del líder del Grupo.

Además, Clarke ya cuenta con el defensa central del Dinamo Zagreb Scott McKEnna en condiciones. Alejado de los entrenamientos en los primeros días en Estados Unidos, el zaguero ya lleva días al nivel del resto. Estuvo inédito, por lo reciente de su alta, ante Haití. Ahora ya es otra variante con la que puede contar su entrenador para fortalecer la zaga.

Escocia está a un paso de lograr, por primera vez en su historia, el pase a las eliminatorias de un Mundial en Estados Unidos, Canadá y Japón 2026. Tras ganar un encuentro y con tres puntos, en el peor de los casos estará entre los terceros con opciones de avanzar. No es esto en lo que piensa el conjunto escocés, que hará frente a Marruecos y Brasil en los partidos que le restan.

Nunca ha ganado dos partidos seguidos Escocia en un Campeonato del Mundo ni ha logrado más de una victoria en un gran torneo. Sin embargo, su buena racha, con ocho victorias y un empate y solo dos derrotas en sus once últimos encuentros oficiales, alientan el ánimo escocés.