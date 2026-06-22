Francia sale con las novedades de Barcola, Digne y Koné respecto a su debut contra Senegal

Bradley Barcola ocupará el extremo izquierdo en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué, un relevo que Deschamps ya hizo durante la segunda parte del juego ante Senegal.

Además, Lucas Digne ingresa en el lugar de Théo Hernández en el lateral izquierdo y Manu Koné entra por Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

Francia sale con Mike Maignan en la portería; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Manu Koné y Adrien Rabiot en el centro del campo; y Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola por detrás de Kylian Mbappé, en el '9'.