Infantino a Messi: "Gracias por contagiar tanta alegría"

"El increíble @leomessi tiene ahora el récord en solitario con 18 goles. Felicitaciones y gracias por contagiar tanta alegría e inspirar a la gente de todo el mundo con tanta constancia y excelencia", publicó en su cuenta de Instagram.

De igual forma, la cantante Shakira, que presenció el encuentro en un palco con sus hijos, dijo estar orgullosa del capitán argentino. "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", publicó en su perfil de la misma red social.

La cantante colombiana, que interpreta uno de los himnos del Mundial (DAI, DAI) actuará este martes en Dallas, dentro de la gira estadounidense del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".