Fútbol Internacional
23 de junio de 2026 a la - 20:50

0-0. Panamá empata sin goles con Croacia al descanso

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Toronto, 23 jun (EFE).- La selección de Panamá iguala sin goles al descanso con la de Croacia, en un partido en el que Luka Modric llegó este martes a los 200 partidos internacionales, en la segunda jornada del encuentro del Grupo L del Mundial que se juega en Toronto.

Por EFE