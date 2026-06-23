Bogdanovic se disculpa por decir que los futbolistas negros pierden antes la concentración

"Los futbolistas negros no pueden mantener la concentración más de unos 60 u 80 minutos", afirmó el antiguo delantero centro, quien llegó a decir que ese comentario no era racista.

Bogdanovic hizo esa declaración al referirse a la labor del defensa belga Nathan Ngoy.

Cuando el locutor principal del partido se opuso a esa opinión, Bogdanovic aseguró que no quería "generalizar” pero insistió en que "la mayoría de los jugadores de color no pueden concentrarse” y que él lo sabe bien porque jugó con ellos.

Aunque sus comentarios suscitaron mucha polémica, Bogdanovic volvió a la RTS el día siguiente para comentar el partido entre Argentina y Austria.

Más tarde, el exjugador del Atlético de Madrid se disculpó por sus comentarios en un comunicado enviado a la agencia Reuters y recogido por los medios locales.

La emisora RTS también envió una disculpa oficial y afirmó que Bogdanović no trabaja para la emisora y ejerce solo de analista durante el torneo.

El canal público se disculpó ​​por la declaración realizada "en referencia a miembros de una determinada raza", publicó RTS.