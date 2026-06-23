Gil Marín: “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos”

El dirigente del Atlético reaccionó a las declaraciones del atacante argentino, con contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, al término del partido de la segunda jornada del Mundial entre su selección y Austria. Julián Alvarez señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”.

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”, expuso este martes a EFE Gil Marín.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, aseguró el consejero delegado.

En ese sentido, Gil Marín remarcó a EFE: “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”.

“Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club”, abundó.

El atacante argentino tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid, que ha manifestado reiteradamente que el delantero no está en venta, además de remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros ante los movimientos del Barcelona para su fichaje.

Julián Alvarez llegó hace dos años desde el Manchester City al Atlético, con el que ha marcado 49 goles en 106 encuentros a lo largo de estas dos temporadas.