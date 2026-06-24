Bernardo Silva, espectador de lujo

El extremo fue la única pieza sacrificada contra el país centroasiático con respecto al debut, a excepción de Rúben Dias por molestias físicas, y saltó al terreno de juego para dar un respiro a Joao Neves cuando el marcador reflejaba un contundente 4 a 0.

Con él sobre el campo llegó el quinto y definitivo gol, cuando el encuentro ya estaba visto para sentencia.

Los pocos minutos que tuvo sirvieron para que Silva recuperara el ritmo y sensaciones con el balón, en un escenario de menor urgencia donde se le notó más cómodo que en el primer partido.

Y es que la prueba ante RD del Congo, su primera después de que el Real Madrid anunciara su fichaje, mostró a un Silva impreciso, desconectado del resto del mediocampo y perdiendo balones clave en la transición.

Su sustitución al descanso por João Felix, quien ayer le volvió a reemplazar como titular, no fue una simple corrección táctica, sino un movimiento para agitar el árbol cuando Portugal empataba 1 a 1 después de una primera mitad gris.

La imagen de los lusos en la segunda parte no fue excelsa, pero les vio llegar con más peligro que en los 45 minutos previos, en los que parecieron desconectarse tras adelantarse en el marcador.

Silva, que cumplirá 32 años en agosto, se ha mantenido en absoluto silencio sobre el Real Madrid en lo que va de Mundial, sin apariciones en ruedas de prensa.

El ya 'ex' del Manchester City disfruta este miércoles junto al resto de la plantilla de un día de descanso, antes de que comiencen mañana a preparar el encuentro del sábado contra Colombia, que decidirá el liderato del grupo K.

El primer puesto viene con premio, ya que asegura enfrentarse al tercero de otro grupo, mientras que quien acabe en segunda posición se enfrentará contra el segundo del grupo L, que será Inglaterra, Ghana o Croacia.

El partido contra Colombia tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, no muy lejos de Palm Beach, la localidad costera donde se aloja la selección portuguesa durante la fase de grupos.

Portugal busca alzar el primer Mundial de su historia para poner el broche a la década más exitosa en la historia de la selección, que comenzó con la Eurocopa 2016 y le siguieron las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Aunque para ello será fundamental que Silva muestre su mejor versión, como hizo en ambas Ligas de Naciones.

Sin embargo, una lesión impidió que el luso formara parte de la plantilla que conquistó la Eurocopa.