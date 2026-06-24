Bosnia teme perder a su lateral Amar Dedic para el decisivo duelo contra Catar

El seleccionador Sergej Barbarez no pudo contar con el futbolista del Benfica en el ensayo táctico previo al choque que se disputará en Seattle, según ese diario.

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la selección nacional sobre su situación, fuentes cercanas al equipo afirman que las posibilidades de que juegue son mínimas, según dicha fuente.

La posible ausencia de Dedic supone un grave problema para la selección balcánica, sobre todo teniendo en cuenta que el técnico tampoco puede contar con el defensa central Tarik Muharemovic, que fue expulsado en el partido anterior contra Suiza.

Bosnia-Herzegovina juega esta noche contra Catar a las 19.00 GMT en la última jornada de la fase de grupos, buscando una victoria que le de opciones de clasificarse como uno de los mejores terceros.

Tras dos jornadas del Grupo B, los Dragones suman 1 punto: empataron 1-1 con Canadá y después perdieron 4-1 ante Suiza. Catar también tiene 1 punto, después de empatar con Suiza y caer 6-0 ante Canadá.