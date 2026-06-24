Maja Gothberg gana el caso contra el Lazio tras dar por finalizado contrato por embarazo

El sindicato internacional de jugadores, FIFPRO, expresó su satisfacción por el fallo del TAS a favor de la jugadora "en un caso emblemático de maternidad que podría moldear cómo se aplican las protecciones por embarazo en el fútbol profesional en el futuro".

La resolución del TAS, según FIFPRO, "también sienta un importante precedente en torno a la confidencialidad de la información médica relacionada con el embarazo y pone de manifiesto que el Reglamento de Maternidad de la FIFA, que se reforzó en 2024, es aplicable".

"Este caso demuestra que el Reglamento de Maternidad de la FIFA no es solo papel mojado y que ofrece una protección real a las jugadoras", afirmó la directora jurídica de FIFPRO, Alexandra Gómez Bruinewoud, quien participó en la elaboración del reglamento.

"La importancia de esta sentencia va más allá del caso de Maja Gothberg y confirma que los clubes no pueden simplemente romper una relación laboral, aunque no esté totalmente formalizada, en cuanto se enteran de que una jugadora está embarazada", apuntó.

La sueca indicó, por su parte, que "este caso nunca se limitó al fútbol: se trataba de recibir un trato justo y respetuoso en un momento importante de mi vida". "La sentencia transmite el mensaje de que el embarazo nunca debe considerarse un problema ni una razón para negar a una jugadora oportunidades laborales", añadió en declaraciones hechas a FIFPRO.

El caso se produjo en verano de 2024, cuando Gothberg y el Lazio iniciaron negociaciones para un nuevo contrato y pactaron las condiciones del mismo, situación tras la cual la sueca, aún sin estar obligada, informó al club, por honestidad y transparencia, que había descubierto que estaba embarazada.

El Lazio, según FIFPRO, rompió la relación y argumentó posteriormente que no existía contrato alguno y que la jugadora no deseaba seguir en el club, circustancia que la nórdica negó, al margen de que se enteró que el Lazio había revelado a sus compañeras de equipo su estado sin su consentimiento.

Después de que Gothberg perdiera en la Cámara de Resolución de Controversias de la FIFA, Gothberg llevó el caso al TAS, que finalmente le ha dado la razón en un caso que también fueron claves los mensajes de 'WhatsApp' para demostrar la existencia de una relación laboral y el conocimiento por parte del club del embarazo.

"Hasta ahora, el Reglamento de Maternidad de la FIFA se había aplicado principalmente en relación con la remuneración durante el embarazo. La sentencia del caso Gothberg demuestra que el reglamento, tal y como se pretendía, también puede proteger a las jugadoras de perder oportunidades laborales por el hecho de estar embarazadas", considera FIFPRO.

"Gothberg se acogió con éxito al marco normativo de la FIFA en materia de maternidad para impugnar las medidas del club, y el TAS determinó finalmente que se le había perjudicado ilegalmente a causa de su embarazo. Para las jugadoras, la sentencia ofrece garantías de que las protecciones introducidas por la FIFA son algo más que simples compromisos políticos y de que pueden utilizarse para obtener reparaciones reales cuando se vulneran sus derechos", añade.

Además, precisa que aunque Gothberg "no había firmado un nuevo contrato con el Lazio Women, el TAS consideró que las partes ya habían acordado las condiciones esenciales de su relación laboral y tenían la clara intención de seguir trabajando juntas" y que el TAS deja claro que "cuando se han acordado las condiciones esenciales y ambas partes actúan como si existiera un contrato, la jugadora está protegida. Para las futbolistas, esto significa que sus derechos no desaparecen necesariamente por el mero hecho de que aún no se hayan formalizado los trámites".

"Los clubes deben demostrar que el embarazo no es el motivo de la rescisión del contrato", subraya el sindicato, que explica que "el TAS examinó las circunstancias del caso y concluyó que el cambio de postura del Lazio Femenino solo podía explicarse por el embarazo de la jugadora".

"Una vez que la jugadora había demostrado que existía una relación contractual y que esta había sido rescindida unilateralmente, la carga de la prueba recayó en el club, que debía demostrar que la rescisión no guardaba relación con su embarazo. En este caso, el Lazio Femenino no lo consiguió", añade FIFPRO, que insiste en que "la resolución es significativa porque confirma que los clubes no pueden limitarse a basarse en la ausencia de una admisión por escrito o de pruebas directas. Cuando los hechos indiquen que el embarazo de una jugadora puede haber influido en las acciones de un club, corresponde a este demostrar lo contrario".