Sheinbaum destaca la “alegría” que proyecta México en Mundial

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el principal mensaje que considera que México ha transmitido a nivel internacional como una de las sedes de la Copa del Mundo, organizada conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

“Alegría. Felicidad. Emoción”, respondió.

Sheinbaum destacó la presencia de miles de aficionados extranjeros que han llegado al país para seguir la competición y participar en las celebraciones que se han registrado en distintos puntos de la capital mexicana.

“Ayer con el juego de Colombia, ¿no? Los colombianos. Sí. Aquí casi se van al Ángel (de la Independencia)”, comentó en referencia a uno de los principales puntos de reunión para festejos deportivos en Ciudad de México.

La presidenta también mencionó la presencia de aficionados de Corea del Sur, quienes han acompañado a su selección durante la competición.

“Los coreanos, aunque les ganamos, pero también han celebrado”, señaló.

Para la gobernante mexicana, el ambiente generado por el Mundial ha servido para proyectar una imagen positiva del país ante visitantes de distintas nacionalidades.

“Entonces, lo que se muestra (es) cómo es el pueblo de México. Amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera”, expresó.

La mandataria consideró que el torneo ha contribuido a un ambiente de entusiasmo entre la población y reconoció que los buenos resultados obtenidos por la selección mexicana han incrementado ese ánimo.

“Y estamos contentos cuando el pueblo está contento, estamos contentos. Y además estamos contentos porque ha ganado la selección”, dijo.

México se enfrentará este miércoles a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, en el fin de la fase de grupos y con el que el combinado nacional se preparará para enfrentar los dieciseisavos de final del Mundial.

Ante ese compromiso, Sheinbaum envió un mensaje de apoyo al combinado nacional: "Toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México”.