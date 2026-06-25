Guy Stéphan: "Hay selecciones con tanto talento como Francia, o incluso más"

"Se dice que Francia tiene un gran equipo y que debe ganar el Mundial. Yo también veo a España, Argentina, Brasil o Portugal y les veo tanto talento como a nosotros, o incluso más", afirmó Stéphan en una rueda de prensa.

"Es normal que antes de enfrentarse a nosotros algunos digan que somos los mejores. A veces sirve para preparar el ambiente o para suavizar una posible derrota. Yo no creo demasiado en ese tipo de discursos", añadió.

Francia y Noruega se enfrentan este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), con la primera posición del Grupo I del Mundial en juego, tras haber asegurado ambas su pase a la fase de eliminatorias.

Guy Stéphan se sentará en el banquillo francés en sustitución de Deschamps, que tuvo que regresar a Francia para asistir el viernes al funeral de su madre, fallecida el pasado martes.

"Estoy en contacto permanente con él. Hemos hablado hace apenas unos minutos y lo seguiremos haciando hasta el partido, aunque mañana será un día muy especial para él y lógicamente habrá menos contacto", explicó Stéphan.

"Mi objetivo es intentar que una situación tan difícil sea lo más normal posible", añadió el técnico francés.

Está previsto que Deschamps se reincorpore a la concentración francesa este sábado para preparar el cruce de dieciseisavos de final, que será el próximo martes en Nueva York si gana o empata contra Noruega o en Dallas si pierde.

"Queremos terminar primeros de grupo, como desea Didier. Si acabamos segundos, los desplazamientos serán mucho más largos, cambiarán los horarios, las temperaturas y las sedes. Ser primeros simplifica mucho todo eso", dijo Stéphan.