Admiración mutua entre seleccionadores, urgencia y tranquilidad antes del partido

Luis de la Fuente rememoró en su rueda de prensa cuando acudió a Marcelo Bielsa para absorber conceptos.

“Soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Cuando estuve en paro, él entrenaba al Athletic Club y estuve 5 meses yendo a ver todos los entrenamientos en Lezama -Ciudad Deportiva del Athletic-”, dijo en rueda de prensa.

Una etapa sin equipo previa a su entrada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), hace 13 años y la acumulación de éxitos hasta llegar al Mundial.

“Ha sido muy innovador en muchos aspectos. También tuve la suerte de compartir una charla con él en Madrid, soy un declarado admirador y será un gusto enorme jugar contra él”, completó sobre el técnico argentino al que se enfrenta este viernes.

Halagos que también llegaron en la otra dirección.

“El fútbol que ha conseguido con España no representa mi estilo, es mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mis equipos. La realidad es que lo que ha conseguido en la selección española es de admirar”, destacó Bielsa.

El técnico argentino llega al último partido del Grupo H con la necesidad de ganar. Dos empates en dos partidos. Dos puntos. Necesidad máxima para no quedarse fuera del Mundial a las primeras de cambio. Una urgencia que motiva al 'Loco'.

“La necesidad, muchas veces, mejora a los equipos. Determinado tipo de equipos, cuando sabe que es a todo o nada, eleva sus rendimientos. Yo tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y este equipo en particular, que la urgencia nos va a mejorar”, señaló.

Confianza en la urgencia que se contrapone al ambiente que se vive en la selección española. Bromas en el entrenamiento, lideradas por Lamine Yamal, Nico Williams y un Yeremy Pino muy cercano a estos en la concentración.

Tras el tropiezo del debut ante Cabo Verde (0-0) volvió la tranquilidad tras golear a Arabia Saudí (4-0) a un equipo que será de inicio muy parecido, o similar, al de Arabia frente a Uruguay.

Y con un objetivo en mente, certificar el primer puesto del grupo con una victoria. El mensaje repetido de puertas para adentro y hacia fuera por todos los integrantes de la selección española. El gran objetivo es jugar entre Los Ángeles y Dallas hasta la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Y eso pasa por ganar a Uruguay, el escenario que pasa por la cabeza de la expedición, o, en caso contrario, empatar y que Cabo Verde no gane por cuatro goles o más a Arabia Saudí.