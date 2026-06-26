Dosificación para Kimmich, el lateral de Nagelsmann

A la hora de encuentro frente a Ecuador, sin nada en juego para Alemania a efectos de la clasificación, Kimmich fue reemplazado por Malik Thiaw, que disputó sus primeros minutos en el torneo. “Estaba acordado. Tuvo una temporada agotadora en el Bayern. No queríamos correr ningún riesgo”, confirmó el entrenador del equipo germano tras el choque.

Inalterable en el once y, hasta entonces, casi en minutos en el Mundial (solo se había perdido los siete finales ante Curazao, cuando fue cambiado en el minuto 83 tras entregar dos asistencias), el futbolista de 31 años ha jugado 49 choques en este curso con el Bayern Múnich, 44 de ellos de inicio y 37 completos, con dos goles y trece pases decisivos. A ello añade otros doce con su selección, todos de inicio y ocho enteros.

Kimmich, internacional en 113 ocasiones con Alemania, con la que debutó hace una década, en 2016, es esencial en el esquema de Nagelsmann, no como medio centro, sino como lateral derecho, el puesto en el que continuará en la selección.

“Creo que Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic lo están haciendo bien en el centro. En la Eurocopa fue el mejor lateral derecho, con los mejores valores con diferencia. No quiero prescindir de Félix ni de Pavlo. No se debe descartar nada en el fútbol, pero no está planeado”, contestó Nagelsmann cuando fue preguntado por un hipotético traslado de Kimmich al medio, como juega en el Bayern, en los próximos partidos.

Por tanto, en el duelo del próximo lunes en los dieciseisavos de final, con el oponente aún por conocer, Kimmich continuará en el lateral derecho. Es su sitio en este Mundial.