El portero Rubén Blanco deja el Girona y ficha por el Yokohama Marinos japonés

Blanco, de 30 años, llegó a Montilivi el 10 de febrero, después de rescindir su contrato con el Olympique de Marsella, para cubrir la baja por lesión de Marc-André ter Stegen.

El guardameta gallego llevaba dos años sin jugar un partido oficial con el equipo francés y se marcha del Girona sin haber llegado a debutar.

Es la segunda baja confirmada en la portería del equipo que dirigirá Quique Álvarez porque este jueves el club ya había anunciado el adiós de Juan Carlos Martín, tras siete cursos de rojiblanco.

En el comunicado el Girona agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de Blanco y destaca que estos meses ha aportado "experiencia, implicación y trabajo dentro del vestuario".

El ex portero del Celta de Vigo, con el que disputó 142 partidos entre 2012 y 2022, seguirá ahora su carrera en el fútbol asiático.