El PSG inicia su pretemporada contra el Mallorca el 5 de agosto en el estadio de Son Moix

El encuentro, programado para las 20 horas locales (18.00 GMT), sucederá a falta de una semana de que el PSG se mida en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa de Unai Emery.

El doble campeón europeo tiene, tres días más tarde, otro amistoso, que será ante el Manchester United en Gotemburgo (Suecia).

El regreso a los entrenamiento del PSG de Luis Enrique está programado para el 25 de julio, aunque es improbable que lo haga con su plantilla al completo, debido al Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá previsto para el 19 de julio.