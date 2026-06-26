Luis Suárez dice que Julián Álvarez aún puede cambiar de opinión, como él en el Liverpool

“Me pasó lo mismo en Liverpool. Dije que me quería ir al Arsenal, vino Steven Gerrard y me convenció de que me tenía que quedar. Me dijo que si hacía un gran año, me iban a ayudar para ir al Barcelona, al Madrid o al Bayern, donde quisiera", dijo en una entrevista al programa El Larguero, de la española Cadena SER.

"Pedí disculpas por mis declaraciones, me entregué por completo al Liverpool y fue mi mejor temporada allí", añadió.

El atacante consideró que el delantero argentino, cuyo futuro en el Atlético de Madrid está en el aire tras revelar que ha solicitado salir del club, todavía podría optar por continuar una temporada más.

"A Julián le pueden convencer de quedarse un año. Quizás sí se planta, eso depende de cada uno", afirmó el exfutbolista del Atlético de Madrid -con el que conquistó la última Liga rojiblanca, en 2021- y también del Barcelona, equipo donde, entre otros numerosos títulos, logró la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes en 2015- y al que se especula podría ir el delantero de la Albiceleste.

Suárez también elogió las cualidades del internacional argentino y justificó el elevado valor que podría alcanzar en el mercado de fichajes. "Es un jugador que cualquier equipo va a querer pagar lo que sea porque arranca bien, se mueve bien entre los centrales, ayuda mucho defensivamente, es rápido y potente", destacó.