Roberto Martínez dice que serán visitantes contra Colombia en Miami

"Este es el primer partido que jugamos 'fuera de casa', por así decirlo. Aquí en Miami hay una cantidad enorme de aficionados de Colombia, así que el gran reto será controlar el partido y ser nosotros mismos en este entorno, manteniendo las emociones bajo control", señaló el técnico español en la rueda de prensa previa.

Miami acoge una de las mayores comunidades colombianas en el extranjero, y la ciudad está inundada de camisetas amarillas de la selección cafetera durante el Mundial.

El encuentro, que comenzará a las 19:30 hora local (23:30 GMT) en el Hard Rock Stadium, decidirá qué equipo acaba en primera posición del grupo. Colombia llega con seis puntos y le vale un empate contra Portugal, con cuatro.

Martínez indicó que ese partido será "muy importante a nivel interno para evaluar en qué nivel" se encuentra Portugal, tras un debut que dejó dudas contra República Democrática del Congo (1-1) y una goleada ante Uzbekistán (5-0).

"No tenemos tiempo para hablar del ruido y de las críticas. Hay mucha responsabilidad sobre nosotros para hacerlo mejor (...) El aspecto psicológico de gestionar el partido es muy importante en un Mundial, y lo hicimos muy bien en el último choque", resaltó.

Acerca de su rival, destacó la competitividad de Colombia y lo bien que van a los duelos, además del peligro de sus transiciones ofensivas, que les hace peligrosos con balón o sin él.

El seleccionador también manifestó que no está pendiente de cómo puede quedar el cuadro final, diciendo que "si quieres hacerlo bien en el torneo, tienes que ser capaz de ganar a cualquiera; el camino no importa".

"Tenemos que ir paso a paso. No estamos hablando de ganar el Mundial o de llegar a la final; eso no lo podemos controlar. La idea mañana es ser capaces de frenar a Colombia. Queremos dominar", añadió.

Además, tuvo palabras de apoyo para Cristiano Ronaldo, quien anotó un doblete contra Uzbekistán después de un inicio gris en el primer partido, aunque no se olvidó de los otros pesos pesados del vestuario.

"Tener la experiencia de un capitán como Cristiano Ronaldo, con seis Mundiales previos a sus espaldas, ayuda muchísimo. Pero también tenemos un grupo de líderes: hablamos del capitán del Manchester United (Bruno Fernandes), tenemos al capitán del Porto (Diogo Costa), jugadores en el Manchester City o en el Al-Hilal.