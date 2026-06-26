Una aplicación de pronósticos vuelve locos a 3,5 millones de franceses durante el Mundial

Martin Jaglin, uno de los cofundadores, explica a EFE que el triunfo de MPP (Mon Petit Prono), en el que los participantes suman puntos según los resultados de los partidos y las cuotas de los equipos, se basa en "un concepto muy fácil", que "no involucra dinero" y que "conecta a la gente".

"A todos nos gusta dar nuestra opinión y apostar sobre la competición", dice sobre un juego en el que cualquiera puede participar, donde lo que motiva es ganar y del que se puede "hablar tomando café con los compañeros por la mañana en la oficina, o con los amigos por WhatsApp".

¿Quién se hubiera atrevido a pronosticar un 0-0 en el partido España-Cabo Verde? Respuesta: 10.129 jugadores.

MPP es la venganza de los que saben poco de fútbol, ya que los expertos de los pronósticos se enfrentan a personas como Maëva, que adivinó el empate entre Uruguay y Cabo Verde justificando que "fue puro instinto, nada reflexionado".

Maëva destacó también algunos de los comentarios que recibe en redes por el hecho de ser mujer: "Me hacen reír los envidiosos que van quejándose de que las mujeres no ven el fútbol en todo el año y de repente ganan a todos apostando sin saber", a lo que ella respondió con ironía que se trata del "instinto femenino".

Sin embargo, no ve animosidad en MPP, donde participan jugadores desde los 7 a 77 años y hay un 30 % de mujeres y donde no es común ver comentarios de odio porque todo se desenvuelve en un ambiente sano, ya que no se gana nada, y eso es el logro de esta aplicación, que une a la gente, según Jaglin.

El cofundador explica que el premio del juego es "ganar a 3,4 millones de personas en un mismo juego" y eso hace que exista un "compromiso hasta el final de parte de los jugadores ya que todo el mundo tiene el orgullo de no perder".

Otra jugadora, Martine, compartió su experiencia y subrayó que el juego le permitió crear más vínculos con sus compañeros de trabajo y en su club de 'running', ya que los "pronósticos son excusas para hablar y reírse los unos de los otros".

Jaglin explicó que la aplicación, financiada por los anuncios, es gratis para que cualquiera pueda inscribirse y no dejar atrás los que no son aficionados, que compiten con su familia o empresas sin saber mucho, pero que disfrutan del juego.

También destacó que el equipo de comunicación de MPP mezcla el fútbol con el humor, destacando en las redes sociales a los 'anti-héroes', que son últimos de las clasificaciones y los que fracasan con sus pronósticos, o las sorpresas del Mundial.

Los 104 partidos de este Mundial dan para muchas apuestas, sorpresas y sobre todo, posibilidades de recuperar las malas rachas y ser primero de su liga.