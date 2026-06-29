Fútbol Internacional
29 de junio de 2026 a la - 14:55

Brasil pierde 0-1 al descanso contra Japón

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Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- La selección de Brasil pierde 0-1 al descanso de su duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Japón, que tomó ventaja con un gol de Kaishu Sano en el minuto 29 del choque que se disputa en Houston.

Por EFE