El Atlético “rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas” con su nueva equipación

“Nacida antes del pitido inicial y pensada para sentirse en cada detalle, este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo”, comunicó la entidad.

En su diseño, según repasa el club rojiblanco, “recupera el espíritu de las rayas que han acompañado al Atleti durante generaciones y presenta un elegante cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias”.

“El interior de las rayas esconde un detalle cargado de significado: el tridente, uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca. Asociado a Neptuno, guardián de las celebraciones del equipo, el tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club”, continuó.