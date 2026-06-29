El Córdoba cede al brasileño Dalisson al Hajduk Split croata

El atacante, de 26 años, pone fin así a su etapa en el conjunto andaluz tras una única temporada, en la que disputó 30 partidos oficiales y firmó dos goles y tres asistencias.

Nacido en Maceió, pero formado en el fútbol español, Dalisson llegó al Córdoba el pasado verano procedente del Pontevedra y tiene contrato con la entidad blanquiverde hasta junio de 2027.

Su salida del equipo entrenado por Iván Ania se enmarca en la profunda remodelación que afronta la plantilla del Córdoba, que en los últimos días ha confirmado también la no renovacións de Pedro Ortiz y Xavi Sintes, sumando así un total de 11 bajas confirmadas.

El extremo brasileño ya se ha incorporado a la pretemporada que el Hajduk Split ha comenzado en Eslovenia y coincidirá en el club croata con otro exjugador del Córdoba, el centrocampista toledano Alberto del Moral.