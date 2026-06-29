El español Juan Mata se une como accionista del equipo australiano Melbourne Victory

Fuentes próximas al jugador confirmaron a EFE el acuerdo avanzado por el Melbourne Victory en sus cuentas oficiales, que explicó que es totalmente independiente de su contrato como jugador y refleja una visión compartida de futuro para el club y la A-League, que continuará mucho después de que cuelgue las botas.

Una vez que decida retirarse, Mata presidirá un comité de fútbol de nueva creación en el club, para aportar su experiencia y conocimiento a las decisiones deportivas de la entidad, con lo que se convierte en uno de los pocos futbolistas internacionales en activo en todo el mundo que adquiere una participación en la propiedad del equipo en el que juega.

Con esto, el Melbourne Victory se suma a una cartera de inversiones deportivas que ya incluye al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y al San Diego FC de la MLS.

"Creo firmemente en el futuro del fútbol australiano. Desde el primer día, he sentido la pasión que rodea a este club y el enorme potencial de la A-League. Quiero formar parte de lo que está por venir, y no solo por una temporada, sino a largo plazo", dijo Mata.

El campeón del mundo con España en 2010 y de Europa en 2012 aseguró que ha "disfrutado muchísimo en el campo durante este último año" y dio las gracias a toda la familia del club y a todo el fútbol australiano por la forma en la que lo "han acogido".

"Comprometerme con el Victory como accionista es el paso natural en mi camino", añadió Mata, de 38 años, que fue elegido este año mejor jugador de la liga australiana, en la que ha disputado 25 partidos, en los que marcó cinco goles y dio 13 asistencias después su primera temporada, tras jugar en equipos como Valencia, Chelsea y Manchester United.

El presidente del Melbourne Victory, John Dovaston, destacó a su vez el hecho de que "un futbolista del calibre de Juan Matad decida apostar y formar parte de la propiedad del Melbourne Victory es un momento histórico para el club y para el fútbol de este país".

"Juan es un inversor con un criterio excelente, que ya cuenta con participaciones en franquicias deportivas de élite a nivel global. Su decisión de respaldar al Victory es una muestra de total confianza en el rumbo que están tomando este club y la A-League", agregó.

Según el conjunto australiano, el acuerdo está estructurado para otorgar a Mata una participación minoritaria significativa a largo plazo, reflejando su total confianza en la dirección estratégica del proyecto e integrar al jugador junto al grupo de propietarios actuales.