El Liefering, la Masia del motor de Austria

No son los únicos. También el lateral Alexander Prass y el portero Alexander Schlager siguieron ese mismo camino. Cinco de los 26 convocados por Austria recorrieron ese proceso de formación, pero la importancia del dato no está en la cantidad, sino en quiénes son: tres forman el centro del campo titular de la selección centroeuropea.

Hace más de una década el club diseñó un itinerario de formación tan sencillo como eficaz. Los futbolistas crecían en la cantera, daban el salto al FC Liefering para curtirse en el fútbol profesional y completaban su desarrollo en el Salzburgo antes de emprender el camino hacia la Bundesliga o la selección austríaca.

Los números ayudan a entender el método. Laimer disputó 27 partidos con el Liefering antes de ascender al Salzburgo. Seiwald necesitó 37 y Xaver Schlager, 46. Los tres siguieron prácticamente el mismo itinerario: la academia, el FC Liefering, el Salzburgo, la Bundesliga y la selección.

Más que futbolistas, el proyecto formó una manera de jugar. Los cinco crecieron bajo una metodología basada en la presión alta, la intensidad y las transiciones rápidas. Cuando coincidieron años después en la selección, ya compartían un lenguaje futbolístico que apenas necesitaba traducción.

El origen del modelo se remonta a 2005, cuando Red Bull compró el histórico Austria Salzburgo y emprendió una profunda transformación del club. Siete años después, en 2012, convirtió al FC Liefering en el puente entre la cantera y el primer equipo.

Ese mismo año confió la dirección deportiva a Ralf Rangnick, el técnico alemán que dotó al proyecto de una identidad futbolística basada en la presión, la intensidad y el juego vertical. Cuando abandonó el club en 2015, Christoph Freund recogió el testigo y consolidó una estructura que acabaría convirtiéndose en una referencia continental.

Bajo su dirección, el Salzburgo consolidó su apuesta por la formación y promoción de jóvenes futbolistas hasta convertirse en uno de los grandes trampolines del fútbol europeo. Su trabajo no pasó inadvertido y desde 2023 es el director deportivo del Bayern Múnich.

El Liefering tampoco ha sido una estación de paso exclusiva para los internacionales austríacos. Antes de convertirse en figuras de la Bundesliga o de las grandes ligas europeas, también vistieron su camiseta Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Karim Adeyemi o Benjamin Sesko. Todos compartieron el mismo último peldaño antes de dar el salto al Salzburgo y, desde allí, a la élite.

Cuando Rangnick asumió el banquillo de Austria en 2022 encontró un grupo de futbolistas acostumbrados a interpretar el mismo libreto. Su presión adelantada y su fútbol vertical encajaban de manera natural con una generación educada bajo esos mismos principios desde la adolescencia. El seleccionador perfeccionó una identidad que ya llevaba años gestándose a escasos diez kilómetros de Salzburgo.

No fue una casualidad. Tampoco una generación irrepetible. La Academia Red Bull ya había demostrado el alcance de su modelo cuando conquistó la UEFA Youth League en 2017 y alimentó con varios canteranos al Salzburgo que alcanzó las semifinales de la Liga Europa un año después. Mientras esa generación llegaba a la absoluta, otra seguía creciendo en Grödig.

La prueba de que la cadena sigue funcionando llegó en 2025, cuando nueve de los jugadores que llevaron a Austria al subcampeonato del Mundial sub-17 habían pasado por la Academia Red Bull. El éxito de la selección absoluta ya no parece una excepción, sino la consecuencia de un método que lleva dos décadas produciendo futbolistas.

Laimer, Seiwald y Xaver Schlager son hoy el corazón de Austria. Mañana serán otros. Porque el verdadero éxito del proyecto no consiste en haber construido una generación, sino en haber encontrado la manera de construirlas.