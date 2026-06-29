El sueco Glenn Nyberg, árbitro del España-Austria

El colegiado ya ha arbitrado dos partidos en este torneo, el Ghana-Panamá (1-0) y el Curazao-Costa de Marfil (0-2), en los que mostró tres cartulinas amarillas en cada uno.

Un árbitro de 37 años con amplia experiencia internacional, al ser árbitro FIFA desde 2016 y quien ya fue designado para la Eurocopa 2024, que venció España.

Además, a lo largo de su trayectoria ha dirigido 17 partidos de la Liga de Campeones. En la última edición arbitró cinco encuentros, dos de ellos con presencia española, con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Su designación más destacada en esta competición fue el partido de ida de los cuartos de final entre el Arsenal y el Bayern Múnich de la temporada 2023-2024. También ha participado en la Liga Europa y la Liga Conferencia, además de arbitrar habitualmente en la liga sueca.

Con miras al partido de dieciseisavos entre España y Austria en el estadio de Los Ángeles, el árbitro estará acompañado en bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, el mauritano Dahane Beida como cuarto árbitro y el camerunés Elvis Noupue como reserva.