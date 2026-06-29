Mbappé, a tiro de otro récord: máximo goleador histórico en los cruces mundialistas

Este martes, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Suecia, en Nueva Jersey, el delantero del Real Madrid tendrá la primera oportunidad de liderar en solitario esta marca que mantiene junto a Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.

El talento de Bondy ha marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus dos únicas participaciones en una Copa del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos a Argentina en octavos y otro más en la final ante Croacia.

Cuatro años después, ya como líder absoluto de 'Les Bleus', fusiló dos veces a Polonia en octavos y tres a Argentina en la final que dio a la Albiceleste su tercera estrella, pese a la soberbia actuación del entonces atacante del París Saint-Germain (PSG).

Por tanto, ocho goles en ocho partidos eliminatorios. A sus 27 años, será difícil que no aumente su cuenta en las llaves de la mayor cita del fútbol.

Además, Kylian tiene ventaja en este apartado con respecto a Lionel Messi, que lleva cinco dianas en 12 cruces eliminatorios, aunque actualmente es el máximo goleador histórico en Mundiales, con 19.

Volviendo a los cruces, Mbappé supera por uno a Pelé y tiene incluso mejor promedio que Ronaldo Nazário, que anotó ocho en diez encuentros.

'O Fenômeno' estuvo presente en cuatro ediciones entre 1994 y 2006. En tres de ellas la Canarinha alcanzó la final y en dos se llevó el título.

El exdelantero del Real Madrid y del FC Barcelona no tuvo minutos en Estados Unidos 1994, si bien mostró todo su potencial en Francia 1998 y Corea/Japón 2002.

Marcó tres en los cruces de 1998, cuando Francia se impuso a la 'Verdeamarela' en la final. En 2002, marcó otros cuatro, dos de ellos en la gran decisión frente a Alemania.

Ya en Alemania 2006, que supuso su adiós a los Mundiales, marcó solo en los octavos de final contra Ghana. De los 15 goles que ha marcado en total Ronaldo en Copas del Mundo, más de la mitad los transformó en los llamados 'mata-mata'.

Más remota es la marca de Leônidas da Silva, considerado uno de los primeros cracks del fútbol mundial.

El ariete de Río de Janeiro disputó las ediciones de 1934 y 1938, época en la que no había fase de grupos. En ambas fue campeón Italia.

En la primera, Brasil cayó en el primer partido contra España (3-1). El gol del honor 'canarinho' fue obra del 'Diamante Negro'.

Ya en 1938 explotó al anotar siete goles en apenas cuatro cruces. Brasil, sin estrellas en su camiseta por aquella época, quedó tercero en el campeonato, su primer gran resultado.

8 goles: Leônidas da Silva, Ronaldo Nazário y Kylian Mbappé.

7 goles: Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý.

6 goles: Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker y Roberto Baggio.

5 goles: Lionel Messi, Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder y Miroslav Klose.