Rabiot asume que son los favoritos, pero alerta sobre relajarse

"Sabemos que somos los favoritos, pero no tenemos la intención de dormirnos en los laureles (...) No podemos relajarnos, tenemos que mantenernos enfocados", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro eliminatorio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Asimismo, el jugador del AC Milán subrayó que han preparado con "mucha seriedad" el duelo contra el combinado escandinavo, sobre el que opina que tiene "buenos jugadores, especialmente en la línea ofensiva".

Rabiot, de 31 años, también habló sobre el cuestionado terreno de juego del MetLife Stadium, también criticado por otros futbolistas como el brasileño Vinícius Júnior, y celebró que está algo "mejor".

"El césped no estaba en buen estado", pero "estuvimos viéndolo hace un momento y ha habido una leve mejoría. Está un poco más alto, y un poco más suave", consideró.

Con todo, resaltó que el estado del césped del MetLife Stadium "no será una excusa", pues afecta a los dos equipos por igual.

Francia se medirá el martes a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Les Bleus', gran favorito para alzarse con el título, viene de una fase de grupos impecable, con pleno de victorias ante Senegal, Irak y Noruega, y un saldo de diez goles a favor y tan solo dos en contra.

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un grupo con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo le endosó una manita a Túnez, pero recibió otra manita de Países Bajos y al final empató con el combinado nipón.