Sasa Kalajdzic: "Intentaremos hacerles la vida lo más difícil posible a los españoles"

"Si quieres lograr algo en un Mundial, tienes que vencer a rivales así", afirmó Kalajdzic, un delantero de dos metros de altura con una gran potencia, en referencia a España, uno de los favoritos del torneo.

Kaladjic considera que en esfuerzo defensivo el equipo está muy bien, y "en carácter y fortaleza mental estamos muy arriba", aseguró el jugador, según recoge la agencia de noticias APA.

"Queremos seguir escribiendo nuestro cuento de hadas y continuar en esta aventura", agregó el jugador que este año ganó la Bundesliga y la Copa de Austria con el Modesto LASK de Linz.

El jugador recalcó que el combinado austríaco no va a salir a verlas venir contra España y que su objetivo es pasar el cruce, y dijo que están intentando interiorizar la tensión vivida en el 3-3 contra Argelia en energía competitiva.

"Intentamos convertir estas emociones en fuerza y energía para hacerles la vida lo más difícil posible a los españoles", resumió.

El atacante, de 28 años, reconoce que vive un momento especial tras su gol decisivo en el 3-3, que lo convirtió en un héroe porque en caso de derrota Austria hubiera quedado fuera del Mundial.

"Lo más importante para mí es que pude dar una alegría a tanta gente", dijo en la concentración de la selección, en Santa Bárbara.