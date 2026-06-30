Abren juicio al futbolista Ferland Mendy por un ataque de su perro a un menor

Mendy está acusado de un presunto delito leve de lesiones, por el que la Fiscalía le pide una multa de 1.200 euros (unos 1370 dólares), mientras que la acusación particular que ejerce el joven lesionado -quien fue mordido en la pierna izquierda, solicita seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.

Un juez de instrucción de Alcobendas, el municipio vecino a Madrid en el que se sitúan los hechos denunciados, dictó el pasado 7 de enero auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso EFE y en el que le impuso al futbolista una fianza de 7.410 euros (unos 8450 dólares) ante las distintas indemnizaciones solicitadas.

Este caso se juzgará en el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista oral, según indican a EFE fuentes jurídicas.

Los hechos investigados se remontan al 4 de enero de 2023, cuando cuatro perros pertenecientes al lateral francés del Real Madrid escaparon de su finca en una exclusiva calle residencial de Alcobendas y uno de ellos se acercó a una mujer y a su perro, un 'teckel', al que mordió en el lomo provocándole lesiones que obligarían después a sacrificarle, según indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Un joven que entonces tenía 17 años acudió a socorrer a la mujer y fue mordido en la pierna. También sufrió lesiones en el cuello y el pecho el perro al que este chico paseaba, un braco alemán que necesitó cirugía.

Los cuatro perros que según la Fiscalía escaparon de la casa del futbolista -dos mastines, un kangal turco y un dogo- carecían de microchip identificativo y de seguro obligatorio de responsabilidad civil y no habían sido vacunados de la rabia.

El Ministerio Público considera que Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible" respecto a animales de gran tamaño al omitir las normas de precaución de "una persona medianamente diligente" y no comprobar que la puerta se había cerrado tras entrar un vehículo.

Ello provocó que los perros escaparan y quedaran en la calle sin supervisión ni control durante un tiempo indeterminado "generando una situación de peligro concreto para personas y animales".

Por los hechos que le atribuye, la Fiscalía pide una indemnización de 450 euros (513 dólares) para la dueña del perro que terminó muriendo, de 4.970 euros (unos 5670 dólares) para el joven por las lesiones y secuelas sufridas, que le dejaron varias cicatrices, y de 240 euros (unos 274 dólares) para el dueño del segundo perro herido, por los gastos veterinarios que tuvo que acarrear.

La acusación particular eleva las indemnizaciones a 20.000 euros (más de 22800 dólares) para el joven agredido y a 2.500 euros (unos 2851 dólares) la indemnización para el familiar dueño del segundo perro herido.