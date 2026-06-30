El internacional belga Axel Witsel tampoco continuará en el Girona

Witsel, de 37 años, recaló en Girona el verano pasado con un contrato de una temporada más una segunda en función de objetivos y deja el equipo después del descenso a LaLiga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español.

El exjugador del Atlético de Madrid, que actualmente está disputando el Mundial con su selección, había sido una pieza importante para el técnico Míchel Sánchez y sumó 30 titularidades, 32 participaciones y más de 2.500 minutos.

En las horas previas, el Girona ya había confirmado la marcha del defensa Daley Blind, que también terminaba contrato, y de los cinco cedidos que concluyeron el curso en Montilivi: el portero Marc-André ter Stegen, el central Vitor Reis, el atacante Claudio Echeverri, el lateral Hugo Rincón y el centrocampista Thomas Lemar

La semana pasada, el club rojiblanco informó de las bajas de los porteros Juan Carlos Martín y Rubén Blanco para el proyecto que dirigirá el nuevo entrenador, Quique Álvarez, con el objetivo de regresar a Primera División.

Así pues, el Girona ya anunciado la salida de cuatro de los seis jugadores que acababan contrato este martes, y queda por resolver el futuro del defensa David López y del delantero uruguayo Cristhian Stuani, el jugador más importante en la historia del club.