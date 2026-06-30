El Leverkusen se despide de Grimaldo, del que destaca "liderazgo, excelencia y talento"

"Llegaste al BayArena con mentalidad ganadora y nos llevaste a alcanzar metas con las que solo podíamos soñar", indicó en sus redes sociales el Leverkusen, que añadió que su "pasión por esta camiseta, por tus compañeros de equipo y por marcar goles ha sido increíble".

"Echaremos de menos tus lanzamientos de falta, tu clásica celebración de golf y, sobre todo, a la gran persona que eres. Liderazgo, excelencia y un talento extraordinario con el balón", añade el club germano, que le agradece todos los recuerdos que les ha "regalado vistiendo de rojinegro" y le desea "lo mejor" en su nueva etapa

"Con cariño y un fuerte abrazo, Tu familia en Leverkusen", concluye el Leverkusen, que ha militado durante tres temporadas en el club, con el que ha ganado la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas.