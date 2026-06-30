España deja Chattanooga tras 25 días y “ser una inspiración”

Con el comienzo de las eliminatorias, la selección española moverá su ‘campamento’ entre Los Ángeles y Dallas, donde se disputan los partidos de forma alternativa hasta la final en Nueva Jersey del 19 de julio.

A la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le hubiese gustado que no fuera así, ya que encontraron en Chattanooga su hogar en este Mundial, con la correspondiente inversión de dinero acorde a las comodidades. Sin embargo, la FIFA mostró su negativa a extender su estancia en la ciudad de Tennesse y viajar dos días antes de cada partido.

Por ello, España emprende rumbo a Los Ángeles este martes, donde el día 2 de julio disputará los dieciseisavos de final contra Austria.

Durante su estancia, la Baylor School se convirtió en el centro de operaciones de la selección. Un campus privado de 279 hectáreas que cuenta con tres campos de fútbol, 18 pistas de tenis, cuatro piscinas y un campo de golf. Las instalaciones fueron adaptadas para el equipo con gimnasio, sala de vídeo, espacios de trabajo y elementos motivacionales, entre ellos un homenaje a María Camaño, la niña de 13 años que celebró con los jugadores la Eurocopa de 2024 y falleció este año a causa de un sarcoma de Ewing.

El colegio privado estadounidense fue fundado en 1893 y el precio por matrícula puede llegar hasta los 60.000 euros al año.

La elección de Chattanooga respondió también a criterios logísticos. La ciudad, de unos 190.000 habitantes, ofrecía tranquilidad y buenas conexiones gracias a su aeropuerto. Durante casi un mes, la rutina de los internacionales se limitó prácticamente al hotel de concentración y a la Baylor School, convertida en un recinto cerrado durante los entrenamientos, y a disfrutar de la ciudad durante sus dos días libres.

En ellos, los campos de golf de la ciudad, la montaña, los restaurantes y los centros comerciales se convirtieron en el pasatiempo favorito de jugadores y familiares que les acompañan durante el Mundial.

La estancia de España en Chattanooga fue ponderada por su alcalde, Tim Kelly, quien entregó a la selección la llave de la ciudad y aseguró que sirvieron de “inspiración” para sus habitantes, a la vez que agradeció haberles elegido para permanecer allí durante la primera fase del Mundial.

Ahora comienza otro Mundial para el equipo de Luis de la Fuente. Atrás queda la estabilidad del campo base de Chattanooga. A partir de los dieciseisavos de final, la selección afrontará un torneo itinerante, enlazando vuelos, hoteles y sedes entre Los Ángeles y Dallas con un único objetivo en mente: llegar el 19 de julio a la final de Nueva Jersey.