Presidente del Bayern: "Hay rivalidad con el Real Madrid, pero con profundo respeto"

El presidente del Bayern de Múnich acudió al acto de graduación de la vigésima edición de la Universidad Real Madrid Universidad Europea en calidad de padrino de dicha promoción y de todos los estudiantes que culminaron su carrera educativa.

"Cuando me preguntaron si me gustaría dar un discurso aquí, lo acepté sin pensarlo dos veces, porque me dije a mí mismo: esto se trata de algo más que 90 minutos de fútbol. Reflexioné sobre lo que une a nuestros dos clubes", dijo Hainer.

Asimismo, valoró la rivalidad que existe entre los dos clubes en el terreno de juego siempre con "respeto", pero mencionó el concepto que les une: "El Real Madrid y el Bayern de Múnich tienen sus propias identidades", terminó el presidente del conjunto alemán.