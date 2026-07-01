22 directivos componen la nueva directiva del Barça de Joan Laporta hasta 2031

Y es que desde la dimisión de Eduard Romeu, en marzo del 24, y de Juli Guiu, en enero de 2025, estás dos áreas no tenían un responsable directivo específico.
La junta, presidida por Joan Laporta y con mandato hasta 2031, está formada por los vicepresidentes Rafael Yuste, hasta ahora presidente interino saliente, y que será vicepresidente primero y con responsabilidad en el área deportiva.
Los otros cuatro vicepresidentes son Elena Fort (área institucional), Antonio Escudero (área social), Ferran Olivé (área económica) y Joan Soler (área de marketing).
El resto de directivos son Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Solé, Aureli Mas, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás, así como Jaume Santiveri.
Josep Cubells continuará como secretario de la junta directiva mientras que Alfons Castro será el tesorero, en sustitución de Ferran Olivé, nuevo vicepresidente económico.