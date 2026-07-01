Cuatro prórrogas mundialistas acabaron antes de tiempo

Instaurado en 1994, tan sólo tuvo vigencia durante diez años, porque propició lo contrario de lo que se esperaba; ante el temor a la eliminación aumentaban las preocupaciones defensivas de ambos equipos.

De las nueve prórrogas en las que estuvo en vigor durante dos Mundiales (Francia'98 y Corea del Sur-Japón 2002) en cinco ocasiones se llegó hasta la tanda de penaltis.

En las otras cuatro, el 'gol de oro' favoreció a Francia, Corea del Sur, Senegal y Turquía.

En 1998, la selección francesa eliminó a Paraguay en los octavos de final de su Mundial, con un recordado tanto de Laurent Blanc (m.113).

Cuatro años después, Corea del Sur hizo lo propio frente a Italia, con un gol de Ahn jung-hwan, (m.111), en unos octavos de final polémicos por el arbitraje que sufrieron los italianos por parte del ecuatoriano Byron Moreno.

En las otras dos ocasiones (octavos y cuartos de final de Corea-Japón 2002), Senegal fue protagonista; alegre tras derrotar a Suecia con un gol de Henri Camara (104) y triste, tras no acceder a semifinales por un gol del turco Ilham Manziz, a los 4 minutos del comienzo de la prórroga.

La FIFA decidió anular el 'gol de oro' el 1 de julio de 2004. La UEFA y la International Board buscaron una fórmula intermedia, el 'gol de plata', que permitía concluir los 15 minutos del tiempo de la prórroga en el que se marcase el gol, pero tampoco tuvo aceptación. No duró más que dos años y no llegó al Mundial.