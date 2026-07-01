El España-Austria, en 11 números

2 goles ha anotado Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de España en este Mundial; los mismos que Marko Arnautovic, que es el máximo realizador de Austria en el torneo.

5 por ciento más de precisión en el pase de España, con un 92 por ciento de acierto, que Austria, con un 87.

6 goles ha marcado Austria en la primera fase del torneo, 1 más que España.

10 de sus últimos 13 partidos sostuvo España su portería sin goles en contra. Solo le marcaron algún tanto Irak (1-1), Perú (1-3) y Turquía (2-2).

15 faltas ha hecho España, la selección con menos infracciones de las 48 participantes en el torneo, seguida precisamente de Austria, con 20.

22 goles ha marcado España a Austria en sus últimos cinco enfrentamientos, el más reciente en 2009 con una victoria por 1-5 en Viena.

34 partidos de competición oficial lleva España seguidos sin perder en 90 o 120 minutos, aunque sí cayó en uno en los penaltis, en la final de la Liga de Naciones de 2025 contra Portugal.

55 remates ha hecho la selección española en sus 3 encuentros hasta ahora en el Mundial 2026, mientras que Austria contabiliza menos de la mitad: 26.

62 por ciento de posesión ha manejado España en sus partidos por el 44 por ciento de Austria.

342.164,48 metros han recorrido en total los jugadores de España sobre el terreno de juego en sus tres encuentros disputados en el Mundial. Austria ha hecho casi los mismos, con 341.426,82, según las estadísticas oficiales de la FIFA.