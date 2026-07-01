El Sevilla oficializa el segundo año de cesión de Vlachodimos

Odysseas, de 32 años, tiene contrato con el Newcastle hasta junio de 2028, pero el equipo inglés no cuenta con él, ya que fichó hace unas semanas al guardameta francés Ewen Jaouen por más de 25 millones de euros para competir por la titularidad con el internacional inglés Nick Pope.

El cancerbero llegó a préstamo el pasado agosto al Sevilla para completar una temporada exitosa a pesar de los 53 goles encajados en 34 partidos disputados, ya que se erigió como uno de los bastiones para la permanencia de los sevillistas.

Nacido en Stuttgart y formado en el club de la capital de Baden-Wurtemberg, el portero internacional griego debutó en 2015 en la Bundesliga antes de firmar por el Panathinaikos, desde donde fue traspasado al Benfica, club en el que jugó cinco temporadas antes de ser traspasado al Nottingham Forest que, a su vez, lo vendió al Newcastle por 24 millones de euros.

Con la selección griega acumula 53 partidos desde su debut en 2018 y, hasta entonces, había representado a su país de nacimiento, Alemania, con el que jugó en todas las categorías inferiores y con el que incluso ganó la Eurocopa sub-21 en Polonia en 2017.