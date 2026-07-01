El Sporting diseña su calendario de pretemporada con dos amistosos ante equipos de Primera

El club asturiano ha confirmado que el primer compromiso de la pretemporada será el 18 de julio frente al Marino de Luanco, en el estadio municipal de Miramar, antes de medirse el 22 de julio al Celta Fortuna en las instalaciones deportivas de A Madroa, en una primera toma de contacto con la concentración que desarrollará esos días en tierras gallegas.

El equipo gijonés permanecerá concentrado entre el 21 y el 25 de julio en Vigo, mientras que las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva Afouteza del Celta, y el 25 de julio disputará uno de los encuentros más exigentes de su preparación frente al primer equipo celeste en el campo de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa.

La plantilla rojiblanca abrirá el mes de agosto con un amistoso frente a la Gimnástica de Torrelavega, previsto para el día 1 en los Campos del Malecón, en un partido concebido como homenaje a la figura de Manolo Preciado, histórico entrenador sportinguista y natural de Cantabria.

Una semana después, el Sporting regresará a esa comunidad autónoma para enfrentarse, el 7 de agosto en El Astillero, al Racing de Santander, entrenado por José Alberto López y recién ascendido a Primera División, antes de cerrar su calendario de preparación al día siguiente con un encuentro frente al Valladolid en las instalaciones de Mareo.

El Sporting ha señalado que los horarios de los partidos, así como la información relativa a la venta de entradas para cada uno de los amistosos, se comunicarán en los días previos a los partidos.